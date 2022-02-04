Samanyolu Haber /Sağlık / Dikkat: Korona kanserden ölümleri artıracak /04 Şubat 2022 07:13

Dikkat: Korona kanserden ölümleri artıracak

Almanya’da korana krizi nedeniyle kanser hastalarının tedavilerinde ve hastalığın erken teşhisinde yaşanan aksamaların kansere bağlı ölümleri artıracağı tahmin ediliyor.

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DW'nin haberine göre, Almanya’da kanser hastalarına destek faaliyetleri yürüten Deutsche Krebshilfe (Alman Kanser Yardımı) kuruluşu, koronavirüs salgını sırasında kanser tedavileri ve ameliyatlarının azalması nedeniyle kansere bağlı ölüm vakalarının artacağı uyarısında bulundu.

Deutsche Krebshilfe Yönetim Kurulu Başkanı Gerd Nettekoven, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin Cuma günkü nüshasına yaptığı açıklamada, "Kanser hastaları genellikle pandemide geride kalıyor" dedi. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle kanser hastalarının tedavilerinde aksamalar oluştuğunu kaydeden Nettekoven, bu durumunda tedavileri geciktirdiğine işaret etti.

Cuma günü Dünya Kanser Günü olması nedeniyle bir açıklama yapan Federal İstatistik Dairesi ise hastanelerde tedavi gören kanser hastalarının sayısının koronavirüs pandemisinin ilk yılı olan 2020'de yüzde 6 azalarak bir milyon 450 bine gerilediğini bildirdi. Aynı açıklamada yüzde beş daha az kanser ameliyatının gerçekleştirildiğine de vurgu yapıldı.

Özellikle pandeminin başlangıcında kanserin erken teşhisine yönelik tıbbi uygulamaların, temas kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığını söyleyen Nettekoven, meme kanserinin erken teşhisi için yapılan mamografi taramalarının da bundan ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti. Uzman, birçok insanın da pandemi nedeniyle yoğunluk yaşayan sağlık sistemini daha da zora sokmamak için muayenelerini de ihmal ettiğini belirtti.

Nettekoven, erken teşhis muayenelerinin halen beşte bir oranında az yapıldığını belirterek, insanların bu muayeneleri ihmal etmemelerini ve şüpheli durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını önerdi.

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