Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Sedat Peker’in kirli ilişkileri üzerinden hedef aldığı isimlerden Süleyman Özışık ile ilgili çok önemli bir video da gazeteci Cevheri Güven’den.Güven, iftiralarıyla Süleyman Özışık’ın çoğu polis 171 kişinin yıllarca hapis yatmasına, istihbaratçı bir polisin ise ölümüne ve üç kız çocuğunun yetim kalmasına neden olduğunu anlattı.





Özışık kendisini de suçladığını bu videoyu çekebilmek için 6 yıl beklediğini söyleyen Güven, “Bu videoda belgeleriyle, tutanaklarla, Özışık’ın benden başlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanan kumpasını ortaya çıkartıyorum” dedi.





Özışık’ın suçladığı bir polis memuru cezaevindeyken hayatını kaybetti. 6 yıl kaçtığı mahkemeye zorla getirilen Özışık’ın verdiği ifade kendisini yalanladı.Süleyman Özışık, Deniz Baykal’ın koltuğuna mal olan kaset olayı ile ilgili yaptığı suçlamalarının ardından başlayan mahkemeye 6 yıl sonra getirilebildi.Güven, Özışık’ın iddialarını sıraladığı HaberTürk canlı yayının da başka, savcılıkta başka, mahkemede de başka ifadeler kullandığını belgeleriyle ortaya koydu.