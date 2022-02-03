"Sputnik V, şiddetli Kovid vakalarına karşı yüzde 88 etkili"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının altı aylık gözlemlerinin sonuçlarına göre aşı, orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili. koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının altı aylık gözlemlerinin sonuçlarına göre aşı, orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili.





Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünün, aşının güncellenmiş talimatlarına ilişkin yayınladığı belgede, Sputnik V aşısının orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili olduğu ortaya koyuldu.





Denemelerin üçüncü aşamasının sonuçlarına göre aşılamadan 6 ay sonra Sputnik V’nin koronavirüsün orijinal varyantına karşı yüzde 91, Delta varyantına karşı yüzde 70.5 oranında etkili olduğu ve oluşan bağışıklığın hastalığa yakalanma olasılığını önemli ölçüde azalttığı kaydedildi.





Belgede ayrıca, Kovid-19 hastalığını geçirmemiş ve aşılanmamış 60 yaş üstü kişilerin Sputnik V ile aşılanması öneriliyor.







