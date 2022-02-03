Azerbaycan teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.





Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.





Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.





Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.







