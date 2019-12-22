Rejim 2021'de yıkılacak!

Reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlıların Sesi (Nida) Partisi Şura Başkanı Muhammed Sadık Harrazi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran rejimini 2021 yılında yıkmayı planladıklarını iddia etti.





Khabaronline haber sitesine konuşan Harrazi, "Eğer ABD, İsrail ve Suudi Arabistan istihbarat servislerinin desteklediği rejim muhaliflerinin sosyal medyadaki faaliyetleri dikkatle incelenecek olursa, bir plan üzerinde hareket ettikleri görülecektir. İran'ı bu yıl yıkma peşinde değiller. Planlarını rejimi 2021 yılında yıkmaya yönelik yapıyorlar." dedi.





"HASTALIK DEVRİMİN ANA GÖVDESİNİ SARAR VE..."





Harrazi, 2021 yılının ülkesi için kader yılı olacağını belirterek, "Eğer İran toplumunu hasta veya yaralı bir kişiye benzetecek olursak (gerekli tedavi yapılmazsa) hastalık zamanla tüm bedeni saracaktır." dedi.





"Hastalık toplumu tamamen etkisi altına alır hale geldi." diyen Harrazi, "Hastalık devrimin ana gövdesini sarar ve ülkede düzenin bozulmasına sebep olur. Bu da yıkımı kaçınılmaz hale getirir." ifadesini kullandı.





"HAMANEY VE RUHANİ HÜKÜMETİN DÜŞMESİNE İZİN VERMEZ"





Harrazi benzin zammı sonrası meydana gelen protestoların akabinde eleştirilerin hedefi haline gelen ve bazı kesimler tarafından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifasının istenmesine dair açıklamalarda bulundu.





Harrazi, "Ülke lideri (Ali Hamaney) hükümetin düşmesine izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.





Muhammed Sadık Harrazi, 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlere katılımın düşük olacağını ileri sürerek, "Önümüzdeki seçim çok karmaşık. İçerisinde bulunduğumuz atmosfer değerlendirildiğinde kırsal bölgelerde sandığa gidecek seçmen oranı yüzde 40-50, başşehir Tahran'da ise yüzde 25-30 olarak gözüküyor." diye konuştu.





SÜLEYMANİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?





Muhafazakâr kesimde Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin cumhurbaşkanı olmasına yönelik bir beklentinin olduğuyla ilgili soru üzerine ise Harrazi, Süleymani'nin cumhurbaşkanlığı gibi bir makamı düşünmediğini söyledi.





Akrabalık bağı sebebiyle (Kız kardeşi Hamaney'in oğullarından Mesud Hamaney'le evli) kendini Hamaney'e en yakın reformist olarak tanımlayan Harrazi, Birleşmiş Milletler'de İran'ın Daimi Temsilcisi (1989-1995), İran'ın Paris büyükelçisi (2002-2006) ve reformistlerin ülkedeki lideri Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde danışman olarak görev yapmıştı.