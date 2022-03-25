Samanyolu Haber /Ekonomi / Renault fabrikasında bir kez daha üretim durdu /25 Mart 2022 22:06

Renault fabrikasında bir kez daha üretim durdu

Parça tedarik sorunu nedeniyle Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında 4 Nisan'a kadar bazı bölümlerde üretime ara verildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Otomobil parçası sıkıntı nedeniyle üretimde aksamalar devam ediyor.

Daha önce de üretime ara verildiği duyurulan Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretime bir süre ara verileceği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault, 4 Nisan'a kadar bazı bölümlerde üretime ara verildiğini duyurdu.

Gerekçe olarak parça tedarik sorunu gösterildi.

"DURUŞLAR DEVAM EDECEK"

Fabrikada üretim duruşlarının devam edeceğini söyleyen işçiler, "Ramazan ayı içerisinde de 15 günlük duruş olabilir. Bu sene de fabrikada sürekli duruşlar olacak gibi görünüyor. Sadece çip sorunu yok. Başka parçalarda da tedarik sorunu yaşanıyor" dedi.
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