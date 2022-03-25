Renault fabrikasında bir kez daha üretim durdu

Otomobil parçası sıkıntı nedeniyle üretimde aksamalar devam ediyor.





Daha önce de üretime ara verildiği duyurulan Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretime bir süre ara verileceği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault, 4 Nisan'a kadar bazı bölümlerde üretime ara verildiğini duyurdu. Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault, 4 Nisan'a kadar bazı bölümlerde üretime ara verildiğini duyurdu.

"DURUŞLAR DEVAM EDECEK"





Gerekçe olarak parça tedarik sorunu gösterildi.Fabrikada üretim duruşlarının devam edeceğini söyleyen işçiler, "Ramazan ayı içerisinde de 15 günlük duruş olabilir. Bu sene de fabrikada sürekli duruşlar olacak gibi görünüyor. Sadece çip sorunu yok. Başka parçalarda da tedarik sorunu yaşanıyor" dedi.