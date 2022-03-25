Samanyolu Haber /Spor / Eski Fenerbahçeli isim Göztepe için devrede mi? /25 Mart 2022 21:58

Eski Fenerbahçeli isim Göztepe için devrede mi?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün yeni başkanının kim olacağı tartışılırken, kulübü Fenerbahçeli eski bir ismin de takip ettiği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası sonrasında kulübe ilgi artarak devem ediyor. Bir ara Rus iş adamı Roman Abramovic'in de ilgilendiği iddia edilen Göztepe için eski Fenerbahçeli yönetici, iş insanı Hulusi Belgü'nün de devreye girdiği aktarıldı.

ESKİ FENERBAHÇELİ İSİM DE DEVREYE GİRDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran başkan Mehmet Sepil'in yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etmesinin ardından kulübe talepler çoğaldı. Kulübün devredilmesinin gündeme gelmesiyle yatırımcıların sayısı bir bir artmaya başladı.

Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in resmen talip olduğu Göztepe için eski Fenerbahçeli yönetici, iş insanı Hulusi Belgü de devreye girdi. Belgü'nün Göztepe'ye çok ciddi yatırımlar yapmak istediği ifade edildi. Sezon başında da Göztepe'yi gündemine alan Hulusi Belgü'nün temsilcilerinin holding CEO'su Enes Memiş ile bir görüşme yaptığı vurgulandı.
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