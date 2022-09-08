Renault fabrikasında üretim bir kez daha duruyor

Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar otomotiv sektöründeki üretimi de sekteye uğratmaya devam ediyor.







Evrensel'de yer alan habere göre Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault yönetimi, 8 Eylül-15 Eylül tarihleri arası üretime ara vereceğini duyurdu. Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault yönetimi, 8 Eylül-15 Eylül tarihleri arası üretime ara vereceğini duyurdu.

Otomotiv sektöründe süren tedarik krizi yüzünden Renault fabrikası üretime bir kez daha ara verecek.Fabrika tarafından işçilere yapılan bilgilendirmede, dünya otomotiv sektörünü etkileyen elektronik bileşenlerinin tedarik sorunu nedeniyle üretime 8 Eylül-15 Eylül tarihlerinde ara verileceği duyuruldu.