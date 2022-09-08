Samanyolu Haber /Ekonomi / Renault fabrikasında üretim bir kez daha duruyor /08 Eylül 2022 20:53

Renault fabrikasında üretim bir kez daha duruyor

Oyak Renault yönetiminin 8 Eylül-15 Eylül tarihleri arasında Bursa'daki üretime ara verileceğini duyurduğu belirtildi.

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Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar otomotiv sektöründeki üretimi de sekteye uğratmaya devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre Bursa’da faaliyet gösteren otomotiv devlerinden Oyak Renault yönetimi, 8 Eylül-15 Eylül tarihleri arası üretime ara vereceğini duyurdu.

Otomotiv sektöründe süren tedarik krizi yüzünden Renault fabrikası üretime bir kez daha ara verecek.

Fabrika tarafından işçilere yapılan bilgilendirmede, dünya otomotiv sektörünü etkileyen elektronik bileşenlerinin tedarik sorunu nedeniyle üretime 8 Eylül-15 Eylül tarihlerinde ara verileceği duyuruldu.
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