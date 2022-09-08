İşte AB'nin 5 maddelik yeni enerji planı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ İTHALATI ARTTI





Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar devam ederken, batılı ülkeler de Kiev yönetimine maddi ve askeri olarak destek vermekle birlikte Rusya'ya karşı da bir dizi ekonomik yaptırımı devreye sokmuştu.Bu yaptırımlara karşı ise Moskova yönetimi Avrupa'ya giden doğalgaz akışını keserek karşılık verdi.Rusya yönetiminin gaz vanalarını kapatması sonrası zor bir kışa hazırlanan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için 5 maddelik yeni bir enerji planı hazırlandığı ifade edildi.AB ile Rusya arasında Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan gerilimin en fazla hissedildiği alanların başında geldiği enerji konusunda, AB Komisyonu beş maddelik bir plan hazırladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen öncülüğünde hazırlanan ve cuma günü yapılacak AB enerji bakanları toplantısına sunulması beklenen plan konusunda asıl kararın ise önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesine konuşan von der Leyen, AB'nin Rusya lideri Putin'in baskılarına karşı bir “Birlik ve dayanışma sınavından geçtiğini” söyledi. Von der Leyen, Putin'in doğal gazı bir silah gibi kullanarak enerji piyasasını manüple etmesine izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve ilk olarak geçtiğimiz çarşamba günü AB üyesi ülkelere gönderilen beş maddelik planda, enerji tüketiminde tasarruf, yenilenebilir enerji üreten şirketlere tavan kâr sınırı belirleme, bu süreçte aşırı kâr yapan enerji tekellerinden “dayanışma vergisi” alma, iflasla karşı karşıya olan enerji tekellerine mali destek ve Rusya'dan alınacak doğal gaza bir üst sınır fiyatı belirleme. Söz konusu AB iç yazışmasında, AB'nin Rus doğal gazına bir üst sınır belirlemesi durumunda, Rusya'nın buna sert tepki verebileceği de yer alıyor.Aynı belgede AB ülkelerinin birlikte doğal gaz satın alması da öneri olarak yer aldı. AB Komisyonu tarafından daha önce yapılan bu öneride, tıpkı Koronavirüs aşısında olduğu gibi, AB'ni doğal gazı satın alarak bunu üye ülkelere paylaştırılması yer alıyor. Ancak bir çok ülke buna sıcak bakmıyor.Önerilerin AB Enerji Bakanları toplantısında ele alınarak üzerinde durulması bekleniyor.Rusya ile AB arasında yaşanan yaptırım ve enerji krizi, en fazla doğal gaz ithalatını etkilemiş görünüyor. Daha önce en fazla doğal gazı Rusya'dan alan Almanya, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre Norveç'ten aldığı doğal gazı yüzde 55, sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'yi (Liquified Natural Gas) yüzde 83 artırdı. Almanya'da gaz depolarının kışa yetecek şekilde yüzde 86 dolu olduğu hükümet tarafından açıklandı. Aynı dönemde Rusya'dan gelen doğal gaz ise yüzde 8 azaldı. Belçika aynı dönemde aldığı LNG'yi yüzde 83, İspanya yüzde 70, Polonya yüzde 30, Fransa yüzde 74 arttırdı. Avrupa'ya LNG satan ülkelerin başında ise Norveç ve ABD geliyor.Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya'dan aldığı doğal gaz ise azaldı. Polonya'nın Rusya'dan aldığı doğal gaz yüzde 84, Slovakya'nın yüzde 31 azaldı. İkinci yarıda bu oranların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.