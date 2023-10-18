Resmi açıklama yapıldı: Hastane saldırısında kaç kişi hayatını kaybetti?

İsrail - Hamas savaşının en kanlı anları yaşandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastane katliamı sonucu can kaybını resmi olarak açıkladı.







Bakanlık yetkilileri can kaybını 471 olarak bildirdi.





"BU BİR SOYKIRIMDIR"

Hamas saldırıyı 'katliam' ve 'soykırım' olarak nitelendirdi. Hastanede kadınların ve çocukların bulunduğunu açıkladı. Hamas açıklamasında, "Bu bir soykırımdır yüzlerce hasta yaralı kadın ve çocuk can verdi" ifadelerini kullandı.





İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den, saldırı sonrası ilk açıklama geldi. Hagari, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken'' ifadeleri kullanıldı.





Yapılan bir başka açıklamada da saldırının kim tarafından yapıldığının bilinmediğinin altı çizildi. İsrail yetkililer Hamas’ın ve Kassam Tugaylarının sivilleri kalkan yaptığını iddia ediyor...





2008’DEN BU YANA YAPILAN EN BÜYÜK SALDIRI



El Cezire’nin aktardığına göre hastanede, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanından kaçan siviller kalıyordu. Yaralıların birçoğu da kadın ve çocuk. Associated Press’in (AP) haberine göre bu saldırı, 2008’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği en ölümcül hava saldırısı.