Samanyolu Haber /Gündem / Respect Graduate School ‘Risale-i Nur Okulu’ başlatıyor /30 Eylül 2020 14:41

Respect Graduate School ‘Risale-i Nur Okulu’ başlatıyor

ABD’de 2015 yılında açılan ve İslami çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimi veren Respect Graduate School (RGS) tamamen online olacak olan ‘Risale-i Nur Okulu’ başlatıyor. Okulun ilk dönemi 24 Ekim’de başlayacak.

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Program Güz (Ekim-Kasım), Kış (Ocak-Şubat), Bahar (Nisan-Mayıs) ve Yaz (Temmuz-Ağustos) olmak üzere 4 dönemden oluşacak. 8 haftadan oluşan her bir dönemde 6 sınıfta toplam 48 saat ders sunulacak. Programa senelik, mevsimlik ya da en az iki hocanın dersine senelik şekilde kayıt yaptırmak mümkün olacak. Program çerçevesinde dönemler arasında katılımcıların sözlü ve yazılı ifade becerilerini artırma adına 4 haftalık yazı atölyeleri da olacak.
 
24 Ekim’de başlayacak dersler online gerçekleşecek. Cumartesi ve Pazar günleri (EST) 12:00 – 3:30 PM arası canlı dersler gerçekleşecek. Ders kaçıran öğrenciler programları video olarak da izleyebilecek.

Programda hoca olarak yer alacak bazı isimler şöyle; Dr. Hakan Gök, Dr. Ayhan Tekineş, Emine Eroğlu, Dr., Kerim Balcı, Ömer Kuru, Hilmi Okur.

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