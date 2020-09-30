Respect Graduate School ‘Risale-i Nur Okulu’ başlatıyor





Program Güz (Ekim-Kasım), Kış (Ocak-Şubat), Bahar (Nisan-Mayıs) ve Yaz (Temmuz-Ağustos) olmak üzere 4 dönemden oluşacak. 8 haftadan oluşan her bir dönemde 6 sınıfta toplam 48 saat ders sunulacak. Programa senelik, mevsimlik ya da en az iki hocanın dersine senelik şekilde kayıt yaptırmak mümkün olacak. Program çerçevesinde dönemler arasında katılımcıların sözlü ve yazılı ifade becerilerini artırma adına 4 haftalık yazı atölyeleri da olacak.





24 Ekim’de başlayacak dersler online gerçekleşecek. Cumartesi ve Pazar günleri (EST) 12:00 – 3:30 PM arası canlı dersler gerçekleşecek. Ders kaçıran öğrenciler programları video olarak da izleyebilecek.





Programda hoca olarak yer alacak bazı isimler şöyle; Dr. Hakan Gök, Dr. Ayhan Tekineş, Emine Eroğlu, Dr., Kerim Balcı, Ömer Kuru, Hilmi Okur.



