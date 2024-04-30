Samanyolu Haber /Dünya / Restoranda çıkan yangında 8 kişi öldü /30 Nisan 2024 22:05

Restoranda çıkan yangında 8 kişi öldü

Beyrut’ta bir restoranda çıkan yangın nedeniyle 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyrut’un Beşar el Huri Caddesi üzerinde yer alan pizza restoranında tüpten sızan gaz nedeniyle patlamanın yaşandığı ve ardından yangın çıktığı, restoranın kısa süre içerisinde alevler içerisinde kaldığı ifade edildi.

Lübnan Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklama, yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü aktarıldı.
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