Samanyolu Haber /Dünya / Reuters: ABD Suriye sahasında Türk SİHA'sı düşürdü /05 Ekim 2023 20:28

Reuters: ABD Suriye sahasında Türk SİHA'sı düşürdü

Reuters ajansına konuşan ABD'li yetkililer, ABD F-16 savaş jetlerinin Türkiye'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü söyledi. Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise düşürülen SİHA'nın Türkiye'ye ait olmadığını açıkladı.

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Reuters haber ajansına konuşan iki ABD'li yetkili, ABD F-16 savaş jetlerinin Suriye hava sahasında Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD'li yetkililer ajansa yaptıkları açıklamada söz konusu SİHA'nın Suriye'deki Amerikan kara birliklerinin yakınlarında faaliyet gösterdiğini belirtti. ABD'li yetkililer Türk ordu yetkililerini ABD kara birliklerine yakın yerde faaliyet göstermeleri konusunda birden fazla kez uyardıklarını aktardı.

AP haber ajansına konuşan bir ABD'li yetkili de Suriye Haseke'deki birliklerine çok yakınlaşan bir SİHA'nın vurulduğunu ifade etti. Yetkili SİHA'nın "güvensiz" ve "senkronize olmayan bir şekilde" uçtuğunu kaydetti.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise ajansa yaptığı açıklamada düşürülen SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını ifade etti. Yetkili SİHA'nın kime ait olduğu konusunda ise bir açıklama yapamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ankara saldırısı faillerinin Suriye'den geldiği açıklaması sonrasında ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere SİHA saldırıları düzenlenmişti.

MİT'ten Suriye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisleri ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, MİT Ankara saldırısının ardından Suriye'de PKK/YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef alan bir operasyon düzenledi. Ankara saldırısının Suriye'de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu bölgeden Türkiye'ye geçtiği gerekçesiyle MİT, Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği belirtildi.
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