Samanyolu Haber /Politika / Reuters: Erdoğan kaybetmeye hiç olmadığı kadar yakın /07 Mayıs 2023 14:39

Reuters: Erdoğan kaybetmeye hiç olmadığı kadar yakın

Reuters'ta "Kılıçdaroğlu seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden sıyrıldı" başlığı ile bir analiz yayımlandı. Analizde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Ülkenin modern tarihi için belki de en önemli seçim” ifadeleri kullanıldı.

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı. Daren Butler imzalı analizde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gölgesinden sıyrıldığı' belirtildi.

“Kariyeri boyunca Erdoğan’ın gölgesine takılan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yeni bir yola sokma zamanının geldiğine ve 20 yıl boyunca siyaseti domine eden adamın yaptıklarının çoğunu geri alma zamanının geldiğine inanıyor" denilen analizde, sayılı günler kalan seçimlere ilişkin "Ülkenin modern tarihi için belki de en önemli seçim” değerlendirmesine yer verildi.

'İTTİFAKI BİR ARADA TUTMANIN ZORLUKLARIYLA KARŞI KARŞIYA'

"Kılıçdaroğlu seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden sıyrıldı" başlıklı yazıda, Kılıçdaroğlu'nun seçimden zaferle ayrılma ihtimaline değinildi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mart ayında ittifaktan ayrılma kararına işaret edildi: "Kılıçdaroğlu galip gelse bile milliyetçiler, İslamcılar, laikler ve liberallerden oluşan bir muhalefet ittifakını bir arada tutmanın zorluklarıyla karşı karşıya."

'ERDOĞAN, YENİLGİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN'

Meclis seçimlerinin, Rusya-Ukrayna savaşında ve Orta Doğu'da Türkiye'nin rolünü belirleyeceğini yazan Butler, şöyle devam etti: “Pek çok kişi Kılıçdaroğlu’nun, kampanya karizması bir düzineden fazla seçim kazanmasına yardımcı olan, ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri Erdoğan'ı yenebilme ihtimali olup olmadığını düşünüyor. Fakat analistler, Erdoğan’ın medya, adalet ve hükümetin rekor düzeydeki harcamalarına rağmen kaybetmeye hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylüyor”.

Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlediği mitinge değinen Butler, "Kürtlerin çoğunlukta olduğu Van'da binlerce kişi, ana muhalefet ittifakında yer almamasına rağmen Kürt yanlısı HDP'den destek alan Kılıçdaroğlu için yürüdü" ifadelerini kullandı.
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