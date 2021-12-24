Reuters: MB rezervleri 12,16 milyar dolara düştü

Merkez Bankası’nın 17 Aralık verilerine göre swap dahil net rezervleri önceki haftaya kıyasla 9 milyar dolar azalarak 12,16 milyar dolara düştüğü belirtildi.







7 MİLYAR DOLAR SATIŞ





Reuters’in aktardığına göre bu, Mayıs’tan bu yana en düşük miktar oldu. Ekonomistler Merkez Bankası’nın bu hafta da 7 milyar dolar civarında satış yaptığını tahmin ediyor.





Merkez Bankası’nın swap miktarı ise 49,3 milyar dolar oldu. Yabancı merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları düşüldüğünde 17 Aralık itibarıyla Merkez Bankası’nın net rezervi -37,14 milyar dolar seviyesinde.

