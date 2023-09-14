Reuters’tan çarpıcı iddia: Anlaşamadılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’ya Türkiye’de bir doğalgaz ticaret merkezi kurmayı teklif etmesinin üzerinden yaklaşık 11 ay geçerken, Reuters’ta bugün dikkat çeken bir haber yayımlandı.

“Anlaşmazlıklar Rusya’nın Türkiye’deki gaz ticaret merkezi planlarını geciktiriyor” başlıklı haberde, merkezin yönetiminin kimde olacağı konusunda Moskova ile Ankara arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle planın hayata geçmesinin geciktiği öne sürüldü.





Gazprom’a yakın bir kaynağın da yönetim konularında bir anlaşmazlık olduğunu kabul ettiği aktarılan haberde, Gazprom ve Türkiye Enerji Bakanlığı’nın sorulara resmi yanıt vermediği belirtildi.





Haberde, Rusya’nın, Ukrayna savaşı sonrasında yaptırımlar nedeniyle Rus gazı alımlarını büyük oranda düşüren Avrupa ülkelerine Türkiye üzerinden satış yapmayı planladığı ifade edildi.





Rusya’nın mevcut durumda Karadeniz’deki Mavi Akım ve Türk Akım boru hatları üzerinden Türkiye’ye gaz tedarik ettiği, Türk Akım’dan gelen gazın bir bölümünün de Macaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Romanya ve Sırbistan dahil olmak üzere güney ve doğu Avrupa’ya ihraç edildi de haberde aktarıldı.





Bazı batılı başkentlerin ise, Rusya’nın Türkiye’de gaz merkezi kurma planı nedeniyle endişe ettiği de haberde kaydedildi.





Ağustos ayında Gazprom, Avrupa Birliği’ne Ukrayna ve TürkAkım üzerinden yaklaşık 2,84 milyar metreküp gaz tedarik etti; bunun 1,54 milyar metreküpü Türkiye üzerinden ve 1,3 milyar metreküpü Ukrayna üzerinden gönderildi.





Putin temmuz ayında gaz merkezinin hâlâ gündemde olduğunu ve Rusya’nın Türkiye’de gaz satışı için elektronik bir platform kurmak istediğini söylemişti.





SOÇİ’DE MASAYA GELMİŞTİ

4 Eylül’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmede Putin, Gazprom’un merkez için bir yol haritasını Türk enerji şirketi BOTAŞ’a sunduğunu duyurmuştu.





Putin’in “Gazprom, BOTAŞ’a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var. Üçüncü ülkelere de doğal gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz.” ifadeleri gaz merkezinin inşasına yönelik sürecin hızlandığının sinyali olarak değerlendirilmişti.





Erdoğan ise Putin ile görüşmesinin ardından olası gaz merkezinin yapısına ilişkin “Türkiye’de kurulacak doğalgaz merkeziyle hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.