Reuters'ten çarpıcı iddia: Erdoğan 'para' için mi vize verdi?

Artı Gerçek'in haberine göre Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda somut adımlar beklediği belirtildi. Reuters ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, AB Reform Grubu'nun 2019’da kesilen toplantılarının canlandırılmasını beklediklerini söyledi.







'MALİ DESTEK' VURGUSU

Yetkilinin "Batı'nın Türkiye'yi mali ihtiyaçları konusunda desteklemesi gerektiğini" söylemesi dikkat çekti. İsmi açıklanmayan yetkili, Ankara'nın AB'den vizesiz seyahat ve katılım müzakerelerinde bazı başlıkların kapatılması gibi somut ilerleme beklediğini söyledi.





Türk yetkili, son dönemde yaşanan ekonomik kriz ile ilgili olarak da, “Türkiye ekonomide bazı konularda sıkıntılar çekiyor, Batı’nın Türkiye’nin kaynak ihtiyacında yanında olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

