BM: İsrail, Filistin topraklarını açık hava hapishanesine çevirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlileri genellikle delil olmaksızın suçlu kabul ederek tutukladığını ve 1967 yılından bu yana İsrail'in hapse attığı Filistinlilerin sayısının 800 bini aştığını açıkladı.







İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin hazırladığı raporu BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunan Albanese, raporunda, 'İsrail işgalinin tüm işgal altındaki Filistin topraklarını bir açık hava hapishanesine çevirerek Filistinlileri alıkoymaya, izlemeye ve cezalandırmaya devam ettiğini' belirtti.





'12 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR DAHİL 800 BİNİ AŞKIN KİŞİ TUTUKLANDI'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda nesiller boyu sistematik ve yaygın keyfi tutuklama ve gözaltılardan muzdarip olduğuna değinen Albanese, Filistinlilerin İsrail tarafından genellikle delil olmaksızın suçlu kabul edildiğini, herhangi bir suçlama yöneltilmeden gözaltına alındığını ve tutuklama emri olmadan tutuklandığını ifade etti. BM Raportörü, '1967'den beri 12 yaşın altındaki çocuklar dahil 800 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından tutuklandığını' kaydetti.







Öte yandan, BM Özel Raportörü Francesca Albanese'nin raporuna karşın, Filistin resmi makamları ve insan hakları örgütleri, 1967'den beri 1 milyondan fazla Filistinlinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını ifade ediyor. Haziran 2023 itibarıyla İsrail cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde 160 çocuk ve 31 kadın olmak üzere yaklaşık 5 bin tutuklunun yanı sıra 3 kadın ve 19 çocuk olmak üzere 1083 de idari tutuklu bulunuyor.





İSRAİL'İN 'İDARİ TUTUKLULUK' UYGULAMASI

'İdari tutukluluk' uygulaması, İsrail’in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.