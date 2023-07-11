Samanyolu Haber /Gündem / Merdan Yanardağ iddianamesi mahkemeye sunuldu! /11 Temmuz 2023 17:03

Merdan Yanardağ iddianamesi mahkemeye sunuldu!

"Terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek"le suçlanarak tutuklananan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

SHABER3.COM

"Terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek"le suçlanarak tutuklananan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin 15 günlük incelenme süresi olacak. 

NE OLMUŞTU?
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında,  4 Soru 4 Cevap programında AK Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ, gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merdan Yanardağ iddianamesi mahkemeye sunuldu! Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:34:26