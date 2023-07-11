Muğla'da şüpheli ölüm; 'Maseratili polis'in cansız bedeni bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu’nda bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapılırken, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda Masseratili Polis olarak biliniyordu.