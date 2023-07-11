Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da şüpheli ölüm; 'Maseratili polis'in cansız bedeni bulundu /11 Temmuz 2023 18:35

Muğla'da şüpheli ölüm; 'Maseratili polis'in cansız bedeni bulundu

İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavgada tartıştığı avukatın ayağını kıran ve kamuoyunda "Maseratili Polis" olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedi bulundu.

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Muğla’nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu’nda bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi. 

Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapılırken, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda Masseratili Polis olarak biliniyordu.
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