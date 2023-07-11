Erdoğan’ın liderlerle görüşmelerinde dikkat çeken kitap detayı





















MICHEL’I KABUL ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ülke liderleriyle görüştü.Erdoğan’ın liderlerle yaptığı görüşmeler sırasında yanı başındaki sehpanın üzerinde duran dört kitap dikkat çekti. Türk bayraklı bir kutunun içerisinde yer alan kitapların isimlerinin Türkçe ve İngilizce olarak yazıldığı görüldü.Kitapların adları ise şöyle; Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi, İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Lider Diplomasisi, Türkiye’nin NATO Üyeliği Fırsatlar ve Zorluklar.Kitapların NATO Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından özel olarak hazırlatıldığı öğrenildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüşmesine ilişkin, “Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Görüşme sonrasında Sunak'ın ofisi de bir açıklama yaptı. Açıklamada Sunak ve Erdoğan'ın Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasının önemi konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sunak'a Ukrayna lideri Zelenskiy'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin detaylarını anlattı ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu” denildi.Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesine ilişkin, “Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun.” paylaşımında bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, “Tarihi önemdeki zirvemizi yaptığımız yoğun temaslarla en verimli şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.