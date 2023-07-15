Samanyolu Haber /Gündem / Rize'de minibüs esnafı AKP il binasını bastı /15 Temmuz 2023 15:05

Rize'de minibüs esnafı AKP il binasını bastı

Rize'de şehir içi minibüs şoförlerinin zam talebi toplantısında; AKP’li Belediye Meclis üyesi Kadir Öksüz ile Kooperatif Başkanı İsmail Uzunsakal arasında tartışma yaşandı. Uzunsakal, Öksüz’ü darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Minibüs şoförleri ise, AKP Rize İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

SHABER3.COM

Rize’de şehir içi minibüsçülerin zam talebinin görüşüldüğü Encümen Toplantısında, AKP’li Meclis üyesi Kadir Öksüz ile Rize Şehir İçi Dolmuşçular Kooperatif Başkanı İsmail Uzunsakal arasında tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında Uzunsakal, AKP'li Meclis üyesi Öksüz’ü darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

AKP İL BİNASINA YÜRÜDÜLER

Gece, gözaltında tutulan ve bugün nöbetçi savcılığa çıkarılacak olan Uzunsakal’ın serbest bırakılması için kooperatif üyesi onlarca minibüsü şoförü ilk önce Rize Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Minibüs şoförleri, daha sonra; Atatürk Caddesi üzerindeki AKP Rize İl Başkanlığı önüne yürüdü. Minibüsçüler, AKP İl yöneticileri ile görüşmek istedi. Ancak talepleri yerine getirilmedi. Şoförler, Uzunsakal’ın serbest bırakılması talebi ile yaklaşık iki saat boyunca eylem yaptı. Polis, AKP İl Başkanlığı’nın binasının etrafında güvenlik önlemi aldı.

"OY ZAMANI DÖKÜLÜYORLAR SOKAĞA"

Bir taksici yurttaş, “Biz sokak çocuğu değiliz. Esnafız, esnaf. Neredeler? Oy zamanı dökülüyorlar sokağa. Şimdi benim sorunumu çözsene. Neredesin? Bu partinin il başkanı var, yardımcısı var, yöneticisi var. İl Başkanı muhatap olmuyorsa, vali muhatap olacak. Rize’nin denetimi valide, valimiz bizim valimizdir. Sesimize kulak verecek. O da bizi takmıyorsa, buradan bizi yollasın Batum’a gidelim, nereye gidersek gidelim. Biz esnafız, vatandaşız. O zaman sabaha kadar sokakta duralım" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rize'de minibüs esnafı AKP il binasını bastı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:43