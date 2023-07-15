Rize'de minibüs esnafı AKP il binasını bastı

AKP İL BİNASINA YÜRÜDÜLER





"OY ZAMANI DÖKÜLÜYORLAR SOKAĞA"





Rize’de şehir içi minibüsçülerin zam talebinin görüşüldüğü Encümen Toplantısında, AKP’li Meclis üyesi Kadir Öksüz ile Rize Şehir İçi Dolmuşçular Kooperatif Başkanı İsmail Uzunsakal arasında tartışma yaşandı.Tartışma esnasında Uzunsakal, AKP'li Meclis üyesi Öksüz’ü darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.Gece, gözaltında tutulan ve bugün nöbetçi savcılığa çıkarılacak olan Uzunsakal’ın serbest bırakılması için kooperatif üyesi onlarca minibüsü şoförü ilk önce Rize Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Minibüs şoförleri, daha sonra; Atatürk Caddesi üzerindeki AKP Rize İl Başkanlığı önüne yürüdü. Minibüsçüler, AKP İl yöneticileri ile görüşmek istedi. Ancak talepleri yerine getirilmedi. Şoförler, Uzunsakal’ın serbest bırakılması talebi ile yaklaşık iki saat boyunca eylem yaptı. Polis, AKP İl Başkanlığı’nın binasının etrafında güvenlik önlemi aldı.Bir taksici yurttaş, “Biz sokak çocuğu değiliz. Esnafız, esnaf. Neredeler? Oy zamanı dökülüyorlar sokağa. Şimdi benim sorunumu çözsene. Neredesin? Bu partinin il başkanı var, yardımcısı var, yöneticisi var. İl Başkanı muhatap olmuyorsa, vali muhatap olacak. Rize’nin denetimi valide, valimiz bizim valimizdir. Sesimize kulak verecek. O da bizi takmıyorsa, buradan bizi yollasın Batum’a gidelim, nereye gidersek gidelim. Biz esnafız, vatandaşız. O zaman sabaha kadar sokakta duralım" dedi.