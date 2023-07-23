Samanyolu Haber /Dünya / Rodos'ta alevler yerleşim birimlerini sardı: Binlerce insan tahliye edildi /23 Temmuz 2023 08:58

Rodos'ta alevler yerleşim birimlerini sardı: Binlerce insan tahliye edildi

Yunanistan'ın Rodos adasındaki orman yangınlarının yerleşim yerlerine ulaşmasıyla binlerce insan tahliye edildi.

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Yunan yetkililerin açıklamalarına göre alevler evleri ve turistik bölgeleri tehdit ederken sahillerden 2 bin insan kurtarıldı. 

Rodos'taki yangın günlerdir devam etse de adanın dağlık iç bölgesiyle sınırlı kalmıştı. Cumartesi günü güçlü rüzgarlar, yüksek sıcaklık ve kuru hava, yangını adanın sahil bölgelerine taşımaya başladı. 

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yangının bazı yolları kesmesinden etkilendiğini söyledi. Sözcü, "Amacımız insan hayatını korumak" dedi. 

İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışırken tahliye edilenler spor salonları, okullara ve konferans merkezlerine götürüldü. Rodos'a ayrıca tahliye edilen insanların barınması için üç yolcu feribotu demirledi. 

The Guardian'ın aktardığına göre bir sahil güvenlik yetkilisi, Kiotari ve Lardos yakınlarındaki sahillerde cumartesi gecesi kurtarma çalışmaları için sahil güvenlik araçlarının yanı sıra 20 de özel tekne çalıştı.

BBC'ye konuşan bir Britanyalı kadın da kardeşi ve kızıyla otelinden tahliye edildiğini ve şimdi aşırı sıcaklarda plajda kalmak zorunda olduğunu söyledi. 

İtfaiye, Rodos'taki yangında 200 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracının görev yaptığını söyledi. Onlara 5 uçak ve üç helikopter yardım etti. Slovakya'dan itfaiyecilerin de yardım için gönüllü olacağı belirtildi. 

İtfaiye sözcüsü Vassilis Varthakogiannis, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu yarın veya ondan sonraki gün bitecek bir yangın değil. Günlerce başımıza bela olacak" dedi.
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