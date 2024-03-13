Romanya, fenomen Andrew Tate'in İngiltere'ye iade edecek

Romanya'da bir mahkeme, internet fenomeni Andrew Tate'in iadesi konusunda İngiltere'nin talebini onayladı, ancak teslim işlemini Romanya'daki yargılama süreci bitene kadar erteledi.



37 yaşındaki Andrew ve 35 yaşındaki kardeşi Tristan Romanya'da ayrı bir mahkemede insan kaçakçılığı ile ilgili bir davada yargılanıyor.



Bugün kararı açıklayan Temyiz mahkemesi ayrıca, Tate ve kardeşi Tristan'ın polis gözetiminden derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Tate'ler İngiliz tutuklama emri ile ilgili bir karar çıkana kadar 24 saat gözaltında tutuluyorlardı.



Serbest bırakılmalarının ardından gazetecilere açıklama yapan Andrew Tate "Bu çok komik çünkü ben de Romanya mahkemelerinden İngiltere'ye gitmek için talepte bulunuyordum. Beş kez talep ettim ve reddedildim, şimdi evime gidebileceğim. Bu harika bir haber" dedi.



Tate konuşmasının devamında masum olduklarını ileri sürerek "Biz masum insanlarız, çok masum insanlarız ve zamanla herkes bunu görecek ve bu yargı sürecini bitirip adımızı temize çıkaracağımız için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.



Tate, ürettikleri yetişkinlere yönelik içeriklerde erkeklerin kadınları istismar ettiği bir yaşam tarzını teşvik ederek milyonlarca hayran kazanmıştı. İnternet fenomeni haline gelen Tate Haziran ayında Romanya'da kardeşi ve iki Rumen kadınla birlikte insan kaçakçılığı, tecavüz ve kadınları cinsel olarak sömürmek için bir suç çetesi kurmakla suçlandı.



Haklarındaki tüm suçlamaları reddeden kardeşler, Romanya'da ülke dışına seyahat etmelerini engelleyen adli kontrol altında tutuluyor.