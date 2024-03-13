Sağlıkçıların çıplak şekilde dövülmesi ortalığı ayağa kaldırdı

Gazze'deki sağlık çalışanları, geçen ay bir hastaneye operasyon yapan İsrail askerlerinin kendilerini dövdüğünü, gözlerini bağladığını, kelepçelediğini ve soyunmaya zorladığını anlattı.



BBC'de yer alan habere göre, Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’nden Doktor Ahmed Abu Sabha, bir hafta gözaltında tutulduğunu, bir İsrail askerinin elini kırdığını kaydetti.



Adlarını açıklamak istemeyen iki Filistinli sağlık çalışanının anlattıkları da Dr. Sabha'nın anlatımına benziyor.



Filistinli sağlıkçılar, günlerce gözaltına alınıp aşağılandıklarını, dövüldüklerini, soğuk suyla ıslatıldıklarını ve saatlerce rahatsız şekilde diz çöker vaziyette bekletildiklerini söylüyor.



BBC bu iddiaları İsrail ordusuna sordu ancak İsrailli yetkililer iddialara doğrudan bir yanıt vermedi.



Ordu yetkilileri, İsrail'in operasyonları sırasında sağlık personeline zarar verildiği iddialarını reddetti ve "gözaltındakilere yönelik kötü muamele kurallarına aykırıdır ve kati suretle yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.



"HAREKET EDEN KİM VARSA VURDULAR"



16 Şubat'ta gizlice çekilen ve BBC ile paylaşılan görüntülerde, hastanenin acil servis binasının önünde, iç çamaşırlarıyla diz çökmüş halde bir grup erkek görülüyor. Bu kişilerin ellerinin arkadan bağlı olduğu görüntülerden seçilebiliyor.



Bazılarının yanlarında sağlık çalışanlarının giydiği önlükler olduğu da görülebiliyor. Hastanenin genel müdürü Dr. Atef Al-Hout yaptığı açıklamada, "Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular" diyor ve baskın sırasında gözaltına alınanların "utanç verici bir pozisyonda iki saat bekletildiğini" aktarıyor.



İsrail ordusu ise, "bir kural olarak gözaltına alma işlemi sırasında terör şüphelilerinin ellerini havaya kaldırması ve kıyafetlerde patlayıcı olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir" diyor.



Ordu yetkilileri, kıyafetlerin içinde bıçak gibi şeyler saklanmış olabileceği şüphesi nedeniyle hemen iade edilmediğini söylüyor.



Sağlık çalışanları, hastane binasına götürüldüklerini, burada dövüldüklerini ve ardından giysileri olmadan bir tutuklama merkezine transfer edildiklerini söylüyor.



Nasır'da gönüllü olarak çalışan 26 yaşındaki Dr. Abu Sabha, gözaltında uğradığı muameleyi "işkence" olarak tanımlıyor. Gözaltındakilerin saatlerce ayakta bekletildiğini, aç bırakıldıklarını, midelerinin üstünde uzun süre yatmaya zorlandıklarını da ekliyor.



"İDAM EDECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"



Gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan sağlık çalışanları, Mubarak olarak adlandırılan doğumhanenin, İsrail ordusunun sorgu merkezine dönüştürüldüğünü anlatıyor. Burada sağlık çalışanlarının dövüldüğü ileri sürülüyor.



Dr. Abu Sabha, buranın "işkence yeri" haline getirildiğini kaydediyor:



"Beni bir sandalyeye götürdüler, idam sehpası gibiydi. İp sesleri duydum ve idam edileceğimi düşündüm.



"Ardından bir cam kırdılar ve bacağımı kestiler. Kanlar içinde bıraktılar. Diğer doktorları da buraya getirdiler ve sıraya dizdiler. İsimlerini ve seslerini duyabiliyordum."



İsrail ordusu bu iddiaları reddediyor.



İNGİLTERE: İSRAİL CEVAP VERMELİ



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail birlikleri tarafından dövülüp, aşağılandığını aktaran haberiyle ilgili "çok rahatsız edici" yorumunda bulundu. Cameron, bu iddialara "İsrail'in cevap vermesi" çağrısında bulundu.



İngiltere Dışişleri Bakanı bugün Lordlar Kamarasında İsrail-Gazze savaşıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Cameron olayla iligli soruya şu yanıtı verdi:



"Hastaneden gelen bu görseller ve haberler çok rahatsız edici; tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor ve bu konuda İsrail'in cevaplarına ihtiyacımız var."



"İSRAİL'İN SAYGI GÖSTERMESİNİ İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR"



İngiltere'nin Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mitchell, İngiltere parlamentosunda, milletvekillerinin Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı.



Gazze'ye daha fazla yardım girişi için İngiltere'nin müttefikleriyle elinden geleni yaptığını söyleyen Mitchell, Filistinli sağlık çalışanlarının İsrail güçlerince gözleri bağlı, çıplak şekilde gözaltına alınması ve darbedilmesiyle ilgili yayınlanan görüntülere ilişkin soruya cevap verdi.

Mitchell, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi'ne uyması gerektiğine işaret ederek, "Tam bir açıklama ve soruşturma yapılmalı. İngiltere hükümetinin istediği de bu." ifadesini kullandı.



İngiltere'nin Gazze'de ateşkes yerine çatışmalara insani aralar verilmesi önerisini savunan Mitchell, ancak esirlerin serbest bırakılıp daha fazla yardımın Gazze'ye girdiği bir aranın ardından sürdürülebilir ateşkes için çalışmanın yararlı olacağını vurguladı.



Mitchell, "İsrail hükümetinden saygı göstermesini istediğimiz şeyler var." diyerek, İsrail'e yasa dışı yerleşimleri durdurma ve şiddet yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcileri yargılama çağrısı yaptı.



İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Mitchell, "İsrail'in işgalci güç olarak Batı Şeria'da sivilleri koruması gerektiği gibi barış ve güvenlik umutlarını da baltalamamalıdır." dedi.

