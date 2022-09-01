Samanyolu Haber /Gündem / "Romanya Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA satın alacak" iddiası /01 Eylül 2022 19:52

"Romanya Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA satın alacak" iddiası

Rumen G4 Media'ya dayandırılan habere göre Romanya Savunma Bakanlığı, Romanya Parlamentosu'ndan satın alma talebi ile ilgili onay istedi.

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Türkiye'nin son dönemdeki dikkat çeken savunma sanayi üretimlerinden olan Bayraktar TB2 İHA'sıyla ilgili yeni bir satın alma talebinin olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Romanya, Türkiye'den 18 adet Bayraktar TB2 İHA satın almak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Rumen G4 Media'ya göre Romanya Savunma Bakanlığı, Romanya Parlamentosu'ndan satın alma talebi ile ilgili onay istedi.

Tahmini maliyeti 300 milyon değerinde 18 adet İHA'nın tedarik paketinin, ilk lojistik destek paketi ile özel eğitim ve eğitim ekipmanlarını da içerdiği belirtildi.

Rumen kaynaklara göre, Bayraktar TB2 İHA sistemlerinin tedariki, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerini uygulamaya geçirmeyi planlayacak ve Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin 2040 yılına kadar hava kuvvetleri kapsamında yenilenmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacak.
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