Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Siyah-beyazlı kulübün Twitter’daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Serie A’nın 17. haftasının açılış maçı olan Sampdoria-Juventus mücadelesine ilişkin istatistiki bilgilere yer verildi. Kulüp açıklamasında, Juventus'a maçta galibiyeti getiren golü 45. dakikada müthiş bir kafa vuruşuyla atan Ronaldo'ya, "O bir kuş muydu? Yoksa bir uçak mı? Hayır. O, Cristiano" başlığıyla ayrı bir yer ayrıldı.









Açıklamada, 34 yaşındaki Ronaldo’nun kafa golü "çılgın bir vuruş" olarak tanımlanırken, Portekizli golcünün kafasının topla buluştuğu anda yerden 2 metre 56 santimetre yükseklikte asılı kaldığı belirtildi.