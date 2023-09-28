Samanyolu Haber /Dünya / Rotterdam’da silahlı saldırılar: 2 ölü /28 Eylül 2023 23:43

Rotterdam’da silahlı saldırılar: 2 ölü

Rotterdam’da yaşanan iki silahlı saldırı da iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybedenler 39 yaşındaki bir kadın ve 46 yaşındaki bir erkek.

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BASRİ DOĞAN | ROTTERDAM, TR724

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, Rotterdam polis şefi ile basın toplantısında yaptıkları açıklamada olayın şüphelisinin, 32 yaşında bir Rotterdamlı olduğunu ve hastane yakınlarında yakalandığını söyledi. Saldırganın Erasmus Üniversitesi öğrencisi olduğu ve  saldırıyı  kendi başına gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Alınan bilgilere saldırgan Erasmus Tıp Merkezi’nde bir sınıfa girerek okulda öğretmen olan bir kişiyi vurdu. Saldırgan, hastanenin başka bir bölümünde yangın çıkardı.

Üzerinde zırhlı yeleği olan saldırgan, hastane helikopter pistinin altında silahıyla yakalandı.



İKİNCİ SALDIRI

Diğer saldırı ise Heiman Dullaertplein’deki bir evde gerçekleşti ve burada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. 14 yaşındaki kızı  ağır yaralandı. Evi ateşe veren saldırganın aynı sokakta oturduğu öğrenildi.
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