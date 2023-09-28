Rotterdam’da silahlı saldırılar: 2 ölü













Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, Rotterdam polis şefi ile basın toplantısında yaptıkları açıklamada olayın şüphelisinin, 32 yaşında bir Rotterdamlı olduğunu ve hastane yakınlarında yakalandığını söyledi. Saldırganın Erasmus Üniversitesi öğrencisi olduğu ve saldırıyı kendi başına gerçekleştirdiği belirtiliyor.Alınan bilgilere saldırgan Erasmus Tıp Merkezi’nde bir sınıfa girerek okulda öğretmen olan bir kişiyi vurdu. Saldırgan, hastanenin başka bir bölümünde yangın çıkardı.Üzerinde zırhlı yeleği olan saldırgan, hastane helikopter pistinin altında silahıyla yakalandı.Diğer saldırı ise Heiman Dullaertplein’deki bir evde gerçekleşti ve burada yaşayan bir kadın hayatını kaybetti. 14 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Evi ateşe veren saldırganın aynı sokakta oturduğu öğrenildi.