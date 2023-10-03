Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlattı /03 Ekim 2023 09:16

RTÜK, Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ayşenur Arslan'ın Ankara saldırısına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattı.

SHABER3.COM

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYŞENUR ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.
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