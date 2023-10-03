ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı



Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.



Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.



ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8,59 arttığını açıklamıştı.



Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128,05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşmişti.