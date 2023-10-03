Samanyolu Haber /Ekonomi / ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı /03 Ekim 2023 09:18

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylülde yüzde 6,24 arttı. 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

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Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.  

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.  2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

ENAG, enflasyonun ağustos ayında yüzde 8,59 arttığını açıklamıştı.

Yıllık enflasyonun ise ağustosta yüzde 128,05'e yükseldiği kaydetmişti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 olarak gerçekleşmişti.
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