RTÜK'ten 4 kanala 'Kemal Kılıçdaroğlu' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Salı akşamı "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin ülkeden kaçmak için hazırlık yaptığını" ve "TÜRGEV ile Ensar Vakfı" aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını öne sürdüğü videoyu eşzamanlı yayımlayan Tele1, KRT, Flash TV ve Halk TV kanallarına oy çokluğuyla üst sınırdan yüzde 3 para cezası verdi.





RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün ceza kestiği beşinci kanalın FOX TV olduğunu paylaştı. Konuralp, "Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi." ifadelerini kullandı.





TÜRGEV kanallarla ilgili şikayetini geçen hafta RTÜK'e iletmişti. TÜRGEV'in dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının “asılsız ithamlar içerdiği ve Vakıf "aleyhine asılsız yalan, iftira ve karalama kampanyası başlatıldığı" ifadelerinin yer aldığı ileri sürülmüştü.





RTÜK'ün hazırladığı dosyalarda, 4 kanalın RTÜK Kanunu’nda yer alan “Yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesine aykırı hareket ettiği iddia edilmişti.





RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, Twitter'da paylaştığı kararı: "RTÜK yayıncılara 'Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim' gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir." sözleriyle eleştirdi.