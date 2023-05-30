Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten seçim sonrası muhalif kanallara gözdağı: "Sessiz kalmayacağız" /30 Mayıs 2023 13:41

RTÜK'ten seçim sonrası muhalif kanallara gözdağı: "Sessiz kalmayacağız"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, seçim sürecinde yapılan yayınlara ilişkin Halk TV, TELE1, KRT, TV 5, FLASH Haber, SZC TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı. Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır.” 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında söz konusu duyuruyu alıntılayarak "Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi. 


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