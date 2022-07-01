RTÜK'ten VOA ve DW açıklaması

Linans başvurusu yapmaları için süre tanınan ancak bu süre içinde girişimde bulunmayan Deutsche Welle (DW) ve Amerika'nın Sesi'nin (VOA) internet sitelerine erişim engeli kararı alınmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama geldiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre RTÜK, lisans başvusunda bulunmadıkları gerekçesiyle, mahkeme kararıyla Deutsche Welle (DW) ve Amerika'nın Sesi'nin (VOA) internet sitelerine erişim engeli getirilmesine dair açıklama yapıldı.

“Uzman görüşüne göre 'tüm medya içeriği' sekmesi altında ise 'ses dosyaları' ve 'video' sekmelerinin yer aldığı ve bu içeriklerin 'programlar' sekmesi ile program bazında kategorize edilmesi ve katalog şeklinde sunuluyor olmasından dolayı isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyeti yürütüldüğü ve internet İBYH lisansı alınması gerektiği kanaatine varılmıştır. Üst Kurul da görüşü yerinde bularak, anılan internet sitelerine lisans başvurusu yapmaları için yasa gereği 72 saat süre vermiştir. Yasal süre sonunda RTÜK’e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır.”Açıklamada, DW ve VOA'nın Türkiye’de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları durumunda, RTÜK'ün erişim engelleme sürecinin sona erdirilmesi için yargı mercilerinden talepte bulunacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca RTÜK'ün "çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yana olduğu" öne sürüldü. Devamında ise "İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur” ifadeleri sarf edildi.