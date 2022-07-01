Sedat Peker'den Demirören ile ilgili çok konuşulacak iddia

Sedat Peker'in kullandığı iddia edilen Deli Çavuş adlı sosyal medya hesabından Yıldırım Demirören ve babası Erdoğan Demirören ile ilgili yeni iddialar gündeme getirildi.





Peker'in daha önce açıklayacağını duyurduğu iddialar içinde Demirören ailesinin Rum bir ailenin mallarını ele geçirdiği iddiası da yer alıyor.





Peker ayrıca söz konusu bilgilere nasıl ulaştığını da açıkladı.





Yeni paylaşılan mesajlarda, "1971- 1974 yılları arasında İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Cemil Gülmen’i tanırsınız. 1990 yılında kendisi vefat etmişti. Rahmetlinin eşi olan Neriman Gülmen abla ile 2001 yılında tanıştık. Neriman abla şu an hayatta. Söylediklerimin doğruluğunu gazeteciler kendisinden öğrenebilirler. Rahmetli Cemil Gülmen’nin sakladığı 5 çuvalık gizli arşivini bana getirmişti, “Rahmetli bunlara çok değer verirdi, Sedat oğlum al, bunlar belki senin işine yarar” diyerek bana hediye etti" ifadeleri yer aldı.

"YERALTI DÜNYASINDAN OLAN İSİMLERLE MİLANGAZ'A ÇÖKTÜ"





"PAMBIKÖREN HALA EMBESİLSİN"





"Kıymetli dostlarım, 40 yaşından küçük kardeşlerim; bugün size Türkiye tarihinin en iğrenç en haramzade ailesini anlatacağım. Lan pambıkören, bugün itibari ile başlayıp sana pambığı takacam. Seni yaşayan ölüye çevireceğim. Yaşarken pambık takılan pambıkören olacaksın. demirören medyada sanki benim eşim de suçluymuş gibi haberler yapılmasına izin verdin. Böylelikle ruh sağlığımı bozdun. Bugün de ben senin ruh sağlığını bozacam. Senin kemiklik köpek gazetecilerin de benim için durmadan suç örgütü lideri diyorlardı. O kuçulara da gerçek suç örgütü liderinin patronları olduğunu anlatacam. Ancak daha önce rahmetsiz olan babasını, Erdoğan Demirören’i anlatacam.70’li yılların başında rahmetsizin hiç bir gücü yokken, çocukluk arkadaşı olan Milangaz’ın sahibi Şevki Kurtkaya’nın desteği ile Sirkeci Nöbethane caddesi no: 8 de, 50 m2 dükkanda makas, bağlantı yay çatalı satan bir dükkan açmıştı. Hatta rahmetsize kız istemeye de yani pambıkörenin annesi Tülin hanımı istemeye giden de Şevki Kurtkaya ve eşi olmuştu. O günlere ait elimde bir sürü resim de var. Şevki Kurtkaya, Milangaz’ın %60 nın sahibiydi. Geri kalan %40 da Şevki Kurtkaya’ nın kardeşlerinin üzerindeydi. Şevki Kurtkaya, yaşadığı bazı ticari sorunlar yüzünden hisselerini emaneten rahmetsizin üzerine yaptı. Sonra sorunlarını halledip hisseleri geri isteyince, rahmetsiz Erdoğan Demirören bu süre zarfında tanıştığı yeraltı dünyasından olan isimlerin desteği ile Milangaz’a çöktü.Kendisine kız istemeye giden ve kendisine geçimini sağlasın diye ilk dükkanını açan Şevki Kurtkaya’ya bu kahpeliği yaptı. rahmetsiz ölmeden önce helalleşmek için Şevki Kurtkaya‘ nın torunlarını çağırıyor. Ancak hiç bir tanesi oraya gitmiyor. Kahpelik bunların genlerinde var. (Lan pambıkören yalanlasana beni) Bazıları Sedat Peker bu bilgileri nerden buluyor diye fantastik masallar anlatıyorlar.40 yaşından genç kardeşlerim, 1990 senesinde Bolu cezaevinde yatarken, Trevanian’nın Şibumi isimli kitabını okumuştum. Lütfen sizler de o kitabı okuyun. 19 yaşında Bolu cezaevinde karar vermiştim, hem Türkiye’de hem de gelecekte tüm dünyada beni ayakta tutacak güç, (YÜCE ALLAH’tan sonra) sahip olacağım tehlikeli bilgilerdir demiştim. Size biraz sonra rahmetsizin Yorgi Papadolos isimli Rum asıllı bir gayrimüslimin tüm mallarına nasıl çöktüğünü, adamı nasıl öldürdüklerini anlatacam. Kıymetli büyüğümüz Sadettin Tantan abi Sedat Peker’in yaşı yetmez, bu cinayetin bilgileri devletten verilmiştir demişti.(daha önceki tarihlerde) Sadettin abi, 1971- 1974 yılları arasında İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Cemil Gülmen’i tanırsınız. 1990 yılında kendisi vefat etmişti.Rahmetlinin eşi olan Neriman Gülmen abla ile 2001 yılında tanıştık. Neriman abla şu an hayatta. Söylediklerimin doğruluğunu gazeteciler kendisinden öğrenebilirler. Rahmetli Cemil Gülmen’nin sakladığı 5 çuvalık gizli arşivini bana getirmişti, “Rahmetli bunlara çok değer verirdi, Sedat oğlum al, bunlar belki senin işine yarar” diyerek bana hediye etti. Rahmetli Cemil müdür, üstleri ile gayrimüslimlere yapılan eziyetlere seyirci kalındığı için tartışıp, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nden ayrılmıştı.Bizim paranoyaklar, bilgiler şurdan gidiyor, burdan gidiyor diye ( yabancı istihbarat teşkilatlarından) senaryo yazıyorlar . Bilgiler para ile satın alınabilinir, dostlar sayesinde elde edilebilinir, vatan fedaisi olan serdengeçtiler tarafından ulaştırılabilinir. Bu yüzden önemli olan aklı kullanıp, sistemi kurabilmektir.Neyse konumuza dönelim. Lan Pambıkören, rahmetsiz baban Ata Koleji’ni niye satın aldı? Sen gerizekalı olduğun için sınıfı geçemezsin diye aldı. O tarihte de embesildin, hala daha embesilsin. Yüce Allah’ıma tek duam; seni, derin Mehmet’i, Süslü Sülü’yü, Sadatçıları köçek gibi oynatmaktır. Lan pambıkören, rahmetsiz baban Recai Erkli’ye ait şirkete ve binalarına nasıl çöktü? (mafya dostlarının yardımıyla) Ben suç örgütü lideriyim öyle mi? YÜCE ALLAH sizin belanızı versin. Siz kahpesiniz ulan. Rahmetsiz baban insanlara önce dost olarak yanaşır sonra da gasp ederdi. Yorgi Papadolos’a ait Arşimidis şirketinin hukuk müşavirliğini necdet çobanlı yaparken (bu da rahmetsiz), adam yurtdışına çıktı diye beyanda bulunup, sahte vekaletnamelerle tüm servetini iki rahmetsiz üzerlerine geçirdiler.