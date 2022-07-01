İngiltere'de 1980 yılından bu yana bir ilk

Ekonomik sıkıntılar farklı ülkelerde grev kararları olarak gündeme yansımaya devam ediyor.





İngiltere'de de British Telecom (BT) çalışanlarının, şirketinin 1980’lerde özelleştirmesinin ardından ilk kez ülke çapında greve çıkma kararı aldığı belirtildi.





Evrensel'de yer alan habere göre İletişim İşçileri Sendikası (CWU), İngiltere’nin en büyük telekom operatörü British Telecom (BT) grubunda (BT, Openreach ve EE) çalışan sendikalarına üye 40 bin işçinin ezici çoğunluğunun greve “Evet” oyu verdiğini açıkladı. İletişim İşçileri Sendikası (CWU), İngiltere’nin en büyük telekom operatörü British Telecom (BT) grubunda (BT, Openreach ve EE) çalışan sendikalarına üye 40 bin işçinin ezici çoğunluğunun greve “Evet” oyu verdiğini açıkladı.

CWU Genel Sekreteri Dave Ward, BT’nin, şirketin 1980’lerde özelleştirilmesinden bu yana ilk kez ülke çapında bir grevle karşı karşıya olduğunu söyledi. BT’den yapılan açıklamada “çalışanların greve çıkması” halinde “müşterilerin” iletişim kanallarını açık tutmak için gayret edecekleri ifade edildi.Genel Sekreter Ward, BT’nin önümüzdeki haftaya kadar ciddi bir ücret artışı teklifi sunmasını beklediklerini, aksi takdirde grev tarihlerinin belirleneceğini söyledi. Anlaşma sağlanamaması halinde BT iştiraki Openreach’te çalışan 30 bin mühendis ile BT’deki yaklaşık 10 bin çağrı merkezi çalışanı temmuz ayının sonunda greve çıkacak.