Samanyolu Haber /Dünya / Ruhani, İran’ın hedefini açıkladı /13 Ekim 2020 21:59

Ruhani, İran’ın hedefini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik anlamda kısa vadede yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarını kullanılabilmek için uğraştıklarını söyledi.

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Amerika’nın İran’a yönelik ambargosu devam ederken, İranlı siyasetçiler de ülkedeki ekonomik ortamı düzeltmek için çeşitli yollar arıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarını kullanabilmek için uğraştıklarını söyledi. 

Ruhani, başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında yaptığı konuşmada yurt dışında bloke edilen İran mali kaynaklarıyla ilgili açıklamada bulundu. 

Hükümetin bölge ülkeleriyle mali kanallar konusunda yaptığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesi için gayret sarf ettiğini aktaran Ruhani, "ABD yaptırımları ülkenin ekonomisi üzerinde ağır şartlar meydana getirdi ancak ortaya konulan çabalar sayesinde yurt dışında bloke edilen kaynakların kullanımı artıyor. Yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarımızı kullanabilmek için uğraşıyoruz” dedi. 
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