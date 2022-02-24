Samanyolu Haber /Dünya / Rus askeri kargo uçağı düştü /24 Şubat 2022 23:57

Rus askeri kargo uçağı düştü

Rusya Batı Askeri Bölgesi, Lugansk Halk Cumhuriyeti'yle sınırı bulunan Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde AN-26 tipi bir Rus askeri kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine başlattığı operasyon sonrası Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Yaşanan son gelişmeler göre Rusya Batı Askeri Bölgesi, Lugansk Halk Cumhuriyeti'yle sınırı bulunan Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde AN-26 tipi bir Rus askeri kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

Rusya sabah saatlerinde 8 yıl önce Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden ve aynı süre içinde Kiev yönetimine bağlı silahlı unsurların yoğun saldırısı altında Donetsk ve Lugansk'a yönelik askeri harekat başlattı.

Harekat sonrasında Ukrayna genelinde sıkıyönetim ilan edildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugünün ilerleyen saatlerinde Avrupa liderlerine onaylamaları için büyük bir yaptırım paketi sunacağız" mesajı verdi.
Öte yandan Ukrayna yönetimi, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in tüm ortaklarını aynı adımı atmaya çağırdı.

Bunun bir 'işgal' olmadığının, aksine savaşı bitirme çabası olduğunu vurgulayan Rusya'dan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Ukrayna konusunda aldığı tedbir ve kararların, Rusya halkının güvenliğini sağlama amaçlı olduğunu hatırlattı.

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