Rusya'ya bir yaptırım kararı da İngiltere cephesinden

İngiltere, Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni büyük yaptırımlar getireceğini açıkladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" dedi.Johnson, İngiltere'nin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın kanını ellerinden asla temizleyemeyeceğini" söyleyen Johnson, kanlı bir saldırgan olarak nitelediği Putin'in, dünyanın ve tarihin gözünde "mahkum" olacağını dile getirdi.Rus VTB bankası tarafından kurumsal müşterilere gönderilen mektuplarda ise “Mevcut durumda riskleri en aza indirmek amacıyla, VTB bankasının kuruluşunuza sunduğu hizmetin bir parçası olarak dolar ve euro cinsinden her türlü işlem ve takas yapmaktan geçici olarak kaçınmanızı öneriyoruz” ifadesine yer verilmişti.Rus havayolu şirketi Aeroflot da 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyine olan uçuşları iptal ettiğini duyurmuştu. Açıklamada, “Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın Rusya'nın güneyindeki bir dizi havaalanına olan uçuşlara geçici kısıtlama getirme kararı uyarınca Aeroflot şirketi , 24 Şubat - 2 Mart 2022 tarihleri arasında Şeremetevo'dan Rostov, Krasnodar, Anapa, Stavropol, Belgorod, Voronej, Simferopol ve tersi yöndeki uçuşları iptal etti” denilmişti.