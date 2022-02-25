Fenerbahçe'de Avrupa defteri kapandı

Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 3-2 mağlup oldu.





Maçın 19. dakikasında Ivan Schranz ile öne geçen Prag ekibi, 27. dakikada Yira Sor ile farkı ikiye çıkardı.





Mert Hakan Yandaş'ın 39. dakikadaki golü ise ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.





İkinci yarıda ise 63 dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yira Sor, kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti.





Maçın 90. dakikasında rakip fileleri bir kez daha havalandıran Berisha, maçın skorunu belirledi: 3-2.





İstanbul'daki maçtada rakibine aynı skorla kaybeden sarı lacivertliler, böylelikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda ederek bu sezonki Avrupa defterini kapatmış oldu.

