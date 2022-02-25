Samanyolu Haber /Gündem / THY'den Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya kararı /25 Şubat 2022 01:26

THY'den Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında Türk Hava Yolları (THY) yönetimi tarafından Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal ettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'den Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya kararı Sonraki Haber >>

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Kiev'de CNN canlı yayını sırasında patlama sesleri duyuldu

Kiev'de CNN canlı yayını sırasında patlama sesleri duyuldu

Putin işgali böyle duyurdu, ardından saldırı sirenleri duyuldu

Putin işgali böyle duyurdu, ardından saldırı sirenleri duyuldu

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı

Ünlü tenisçi turnuvadan ihraç edildi!

Ünlü tenisçi turnuvadan ihraç edildi!

'Zafer Havalimanı' talimatı

'Zafer Havalimanı' talimatı

Akşener'den Tarkanlı gönderme

Akşener'den Tarkanlı gönderme

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:30:08