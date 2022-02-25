Bir grup ülkücü sokak röportajı yapan YouTubera saldırdı

Sokağın nabzını tutan YouTube kanalları bir süredir hükumetin yoğun baskılarıyla karşı karşıya.





Milyonlarca takipçisi bulunan ‘Kendine Muhabir’, ‘İlave TV’ ve ‘Sade Vatandaş’ kanalları muhalif yayınları nedeniyle Saray rejiminin yargı sopasıyla yüzleşti.





AKP’li Mücahit Bilici’nin evli bir kadınla olan müstehcen yazışmalarıyla ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek, bu 3 kanal sahibi hakkında gözaltı kararı çıktı. Kanal sahiplerine daha sonra ev hapsi ve yurt dışı yasağı cezası verildi.





SALDIRILAR BAŞLADI

Cezaların sona ermesinin ardından sokak röportajlarına devam eden muhabirler, bu sefer de sokakta iktidar yanlıların saldırısına uğruyor.





İlave TV kanalın sahibi Arif Kocabıyık’a röportaj yaptığı esnada saldırı gerçekleştirildi.





Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kocabıyık, kendilerini ülkücü olarak tanıtan bir grup tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Kocabıyık saldırganlar hakkında, darp raporu alarak şikayetçi olacağını söyledi.





GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kocabıyık ayrıca saldırı anının görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Kocabıyık bir gün önce MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştiren MHP’lilerle ilgili bir videoyu “Yılın röportajı” başlığı ile kanalında yayınladığı ortaya çıktı.