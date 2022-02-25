ABD Başkanı Joe Biden, G7 ülkelerinin Rusya'ya karşı "yıkıcı bir yaptırım paketi" üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. ABD Başkanı Batı'nın önde gelen sanayi ülkelerinden oluşan G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Rusya'ya yönelik ekonomik önlemler alınması konusunda mutabık olduklarını belirtti. Biden, "Cesur Ukrayna halkının yanındayız" diye konuştu.



Dönem başkanlığını Almanya'nın yürüttüğü G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi, "Uluslararası düzen için ciddi tehliye oluşturmaktadır" denilerek kınandı. Açıklamada, "G7 olarak sert ve koordineli ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacağız" ifadesi kullanıldı.



Biden ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararlarını da kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu "sert yaptırımların" finans branşı ve teknoloji sektöründe yoğunlaşacağını söyledi. Biden yaptırımların Rusya'nın toplam servetinin üçte birini tutan ve ülkenin en büyük ikinci bankası olan VTB Bank'ın da aralarında olduğu dört Rus kredi kuruluşunu hedef alacağını duyurdu. Söz konusu bankaların ABD mali piyasalarından dışlanacağını belirten Biden Avrupa Birliği, İngiltere ve Japonya'nın da benzer adımlar atmasının planlandığını ifade etti. ABD Başkanı Biden, Rus bankalarının şimdilik SWIFT bankacılığından çıkartılmayacağını belirtti. Rusya'ya ağır ithalat denetimleri uygulanacağını söyleyen Biden Putin'in yakın çevresindeki isimlere de doğrudan yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. "Saldırgan olan, Putin. Bu savaşı Putin seçti ve şimdi o ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak" diyen Biden, Rus lidere yönelik yaptırımların da "masada olduğunu" belirtti.



