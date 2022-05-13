Samanyolu Haber /Dünya / Rus askerlerin Ukraynalı iki sivili öldürdüğü an kameralarca kaydedildi /13 Mayıs 2022 07:21

Rus askerlerin Ukraynalı iki sivili öldürdüğü an kameralarca kaydedildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir kentte Rus askerilerin iki silahsız sivili arkadan ateş ederek öldürdükleri an sokaktaki kapalı devre gözetleme (CCTV) kameralarıyla kaydedildi.

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Amerikan CNN televizyonunun elde ettiği görüntülerin Ukraynalı savcıların Rusya aleyhine başlattığı savaş suçu soruşturmasına önemli bir delil sunması bekleniyor.

16 Mart tarihine ait görüntülerde beş Rus askerinin bir otomobil galerisine geldiği, kilide ateş açarak ve camları kırarak zorla içeriye girmeye çalıştığı görülüyor. Daha sonra askerler kendilerine doğru elleri yukarıda yaklaşan galeri sahibini durdurarak silah araması yapıyor.



Bu arada askerlerin yanına varan koruma görevlisi de askerlerce aranıyor. Askerlerle siviller arasında konuşma geçiyor, ardından askerler arkasını dönüp giderken, siviller de bekçi kulübesine doğru ilerliyor.

Bu sırada en az iki asker sivillerin arkasından yaklaşıyor ve ateş açıyor. Her iki sivil de yere yığılıyor. Askerler ise iş yerini yağmalamaya başlıyor.



Siivillerin kimliği tespit edildi

CNN, Rus askerlerin öldürdüğü kişilerin kimliklerini tespit ettiğini belirtiyor. Buna göre ölenlerden birinin 68 yaşındaki Ukraynalı Leonid Oleksiyovych Plyats olduğu ve araba galerisinin koruması olarak çalıştığı bildirildi. Diğeri kişinin ise galerinin sahibi olduğu ancak isminin açıklanmasına ailesinin rıza vermediği belirtildi.

CCTV görüntülerinde askerlerin yağmalamayı sürdürdüğü sırada Plyats'ın hayatta olduğu anlaşılıyor. Askerler ayrıldıktan sonra Plyats'ın ayağa kalkmaya çalıştığı, kanamayı durdurmak için kravatını bacağına bağladığı ve topallayarak bekçi kulübesine geri döndüğü görülüyor.



Plyats daha sonra telefon açarak yardım istiyor, ancak gönüllü askerler kurtarmaya geldiğinde Plyats'ın kan kaybından hayatını kaybettiği anlaşılıyor.

CNN'e konuşan gönüllüler Plyats ve galeri sahibini Rus askerlerin yaklaştığı uyarısında bulunduklarını ama onların kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Uluslararası ceza hukukuna göre savaşta sivillere kasten saldırılaması, öldürülmesi, kötü muameleye tabi tutulması, zorla çalıştırılması kamu ve özel kişilerin mallarının yağmalanması savaş suçu teşkil ediyor.
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