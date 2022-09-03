Rus bankaları 6 ayda 25 milyar dolar kaybetti

Rusya Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Dmitry Tulin, Rus bankalarının 2022 yılının ilk yarısında toplam 1,5 trilyon ruble (24,95 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. RBC ekonomi gazetesine konuşan Tulin, yıl için kayıpların ise ilk yarıdaki 1,5 trilyon ruble rakamını aşmama ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.





Tulin, Merkez Bankasının, düzenleyici kurumun bazı kredi kuruluşlarını kurtarmak zorunda kaldığı ve sermayesi yetersiz yüzlerce bankanın da bankacılık lisansını iptal ettiği 2014 2017 bankacılık krizinin tekrarlanmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.







