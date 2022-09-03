Cumhuriyet’te deprem

GENEL SEKRETERLİK SEÇİMİ





PROTESTO KARARI

Gerçek Gündem’de yer alangöre; gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’ndaki tartışmalar son dönemde büyüdü.Ankara’da yaşayan gazete ve vakıf yöneticilerinin “gazeteye müdahalesine” bazı isimler tepki gösterdi.Mustafa Balbay’ın istifasının ardından Vakıf yönetimine giren Barış Doster, Ankara ekibinin en önemli ismi Işık Kansu’nun karşısına Genel Sekreter adayı olarak çıktı.Seçimlerin yapıldığı gün Doster’in konuşma yapmasına bile izin verilmediği, yapılan seçimlerde de Işık Kansu’nun 5’e karşı 3 oyla Vakıf Genel Sekreterliğini kazandığı belirtildi. Seçimlere bazı üyelerin katılmaması ise dikkat çekti.Ankara’nın gazete yönetimine sürekli müdahale etmesi ve seçimlerde yaşananlara tepki gösteren Barış Doster, yaşananlara tepki göstermek adına gazete yazılarına ara verdi.