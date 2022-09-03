Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet’te deprem /03 Eylül 2022 16:57

Cumhuriyet’te deprem

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Doster’in bugünkü yazısı yayımlanmadı. Gazetede, “Yazarımız, yazılarına bir süre ara vermiştir” notu düşüldü.

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Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre; gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’ndaki tartışmalar son dönemde büyüdü.

Ankara’da yaşayan gazete ve vakıf yöneticilerinin “gazeteye müdahalesine” bazı isimler tepki gösterdi.

GENEL SEKRETERLİK SEÇİMİ

Mustafa Balbay’ın istifasının ardından Vakıf yönetimine giren Barış Doster, Ankara ekibinin en önemli ismi Işık Kansu’nun karşısına Genel Sekreter adayı olarak çıktı.

Seçimlerin yapıldığı gün Doster’in konuşma yapmasına bile izin verilmediği, yapılan seçimlerde de Işık Kansu’nun 5’e karşı 3 oyla Vakıf Genel Sekreterliğini kazandığı belirtildi. Seçimlere bazı üyelerin katılmaması ise dikkat çekti.

PROTESTO KARARI

Ankara’nın gazete yönetimine sürekli müdahale etmesi ve seçimlerde yaşananlara tepki gösteren Barış Doster, yaşananlara tepki göstermek adına gazete yazılarına ara verdi.
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