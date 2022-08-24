Samanyolu Haber /Dünya / Rus basınından erken seçim iddiası: 'Erdoğan beklerse popülerliğini kaybedecek' /24 Ağustos 2022 18:28

Rus basınından erken seçim iddiası: 'Erdoğan beklerse popülerliğini kaybedecek'

Rusya'da yayın faaliyeti yürüten Izvestiya gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için işlerin iyiye gitmediğini ve kasım ayında erken seçime gideceğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberine dayanarak, "Erken seçim için birkaç hazırlık işareti var" dedi. Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun yanı sıra Türk Lirası'nın uçurumda olduğunu söyleyen Alman gazete, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri tarihinin daha yakın bir tarihe alınacağını söyledi. 

Izvestiya, Welt am Sonntag'ın öne sürdüğü erken seçim ile ilgili, Erdoğan'ın erken seçim düşüncesinin altında "Suriye'ye gerçekleştirilen sınır ötesi operasyon, Yunanistan ile ilişkilerde uzlaşmazlık, Doğu Akdeniz'e gaz arama gemisinin gönderilmesi ve Moskova ve Kiev arasında aracı olma arzusu aslında Türk liderin seçim öncesindeki güç gösterisi" olarak değerlendirdi. 

Rus gazete, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için beklemesi halinde popülerliğini kaybedeceğini ifade etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus basınından erken seçim iddiası: 'Erdoğan beklerse... Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:12