Samanyolu Haber /Gündem / Rus diplomat: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi /22 Aralık 2021 17:08

Rus diplomat: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sputnik Türkiye'deki habere göre Lavrentyev, görüşmelere katılan Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini ifade etti.

Rus diplomat, “Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YARDIM TEKLİFİ

Rusya’nın 'İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım etmeyi' önerdiğini, Ankara’nın bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Lavrentyev, şöyle konuştu:

“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve konu şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor.”
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