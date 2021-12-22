Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı aile hekimleri artık özel hastanelerde çalışabilecek /22 Aralık 2021 16:53

KHK’lı aile hekimleri artık özel hastanelerde çalışabilecek

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’larla meslekten çıkarılan aile hekimlerinin artık özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile KHK’lı aile hekimlerinin özel hastanelerde çalışabilmesinin önünü açtığını kaydeden Gergerlioğlu, “İşte o belge!!! Dün duyurduğum @saglikbakanligi genelgesi KHKlı Aile Hekimleri de artık özel hastanelerde çalışabilecek. Gayretimiz tüm KHKlıların özel, kamu her sektörde çalışabilmesi. Bir gün bunu da başaracağız! Yeter ki umudumuzu, inancımızı kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.




Gergerlioğlu, dün paylaştığı sosyal medya mesajında genelgeyi gündeme getirerek, “Kamuoyuna Duyuru! Günün güzel haberi! KHK’lı Aile Hekimleri özel hastanelerde çalışamıyordu. Bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı’na yaptığımız baskı sonrası yayınlanan genelge ile tüm KHK’lı aile hekimleri özel hastanelerde çalışabilecek! KHK’lı Aile Hekimleri’ne hayırlı olsun!” demişti.

KHK’lı aile hekimleri sağlık bakanlığının izin vermemesi nedeniyle özel hastanelerde çalışamıyordu.

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