Samanyolu Haber /Gündem / AKP 2021'de oyları düşen tek parti oldu: Yüzde 6'lık oy kaybetti /22 Aralık 2021 16:30

AKP 2021'de oyları düşen tek parti oldu: Yüzde 6'lık oy kaybetti

ORC Araştırma Şirketi, Şubat 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasında partilerin oy oranlarındaki değişimleri araştırdı. Bu araştırmaya göre geçtiğimiz yıl oyları düşen tek parti AKP oldu.

SHABER3.COM

Şirket, araştırmanın sonuçlarını, Twitter'daki hesabından yayınladı. Araştırmaya göre, 2021 yılında oy oranı düşen tek parti var.

İşte son seçim anketi:

ORC'nin anketine göre kaybeden tek parti AKP oldu. ORC'nin araştırmasının sonuçlarına göre, iktidar partisi AKP'nin Şubat ayında yüzde 36 olan oy oranının aylar içerisinde eridiği ve Aralık ayında yüzde 30,3'e kadar düşüğü görüldü.

 

Ana muhalefet partisi CHP ise Şubat ayında yüzde 22,3 olan oy oranını Aralık ayına gelindiğinde yüzde 25,5'e yükseltti.

Araştırma sonucuna göre; CHP'nin oy oranının Ekim ayında yüzde 26 bandına kadar çıktığı görüldü.



ORC'nin araştırmasında; Millet İttifakı'nın parçası olan İYİ Parti'nin ise Şubat 2021'de yüzde 10,8 olan oy oranı Aralık ayında yüzde 15'e yükseldi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP 2021'de oyları düşen tek parti oldu: Yüzde 6'lık... Sonraki Haber >>

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:55:15