AKP 2021'de oyları düşen tek parti oldu: Yüzde 6'lık oy kaybetti

Şirket, araştırmanın sonuçlarını, Twitter'daki hesabından yayınladı. Araştırmaya göre, 2021 yılında oy oranı düşen tek parti var.





İşte son seçim anketi:





ORC'nin anketine göre kaybeden tek parti AKP oldu. ORC'nin araştırmasının sonuçlarına göre, iktidar partisi AKP'nin Şubat ayında yüzde 36 olan oy oranının aylar içerisinde eridiği ve Aralık ayında yüzde 30,3'e kadar düşüğü görüldü.









Ana muhalefet partisi CHP ise Şubat ayında yüzde 22,3 olan oy oranını Aralık ayına gelindiğinde yüzde 25,5'e yükseltti.







Araştırma sonucuna göre; CHP'nin oy oranının Ekim ayında yüzde 26 bandına kadar çıktığı görüldü.













ORC'nin araştırmasında; Millet İttifakı'nın parçası olan İYİ Parti'nin ise Şubat 2021'de yüzde 10,8 olan oy oranı Aralık ayında yüzde 15'e yükseldi.







