Rus işadamlarına yaptırımlar Hollywood’a uzandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





New Republic Pictures’in eski CEO’su Bradley Fisher, sözleşmelerin feshedildiğini ve Rus iş adamının Batı yaptırımları nedeniyle finanse etmeyi bırakması istendiğini iddia etti. Ayrıca Fisher, New Republic'in sözleşmesini Haziran 2022'de Rus milyarder Dmitry Rybolovlev şirkete fon sağlamayı bıraktığında açıklama yapmadan feshettiğini iddia ediyor.





New Republic Pictures’in eski CEO’sunun açıklamasına göre, Rus işadamı Rybolovlev, özellikle Tom Cruise ile gişe rekorları kıran "Top Gun: Maverick" filminin finansmanında "rol oynadı”





Basında çıkan bilgilere göre Rus işadamı Rybolovlev'in sermayesi New Republic yapım şirketi faaliyetlerinde kilit bir rol oynadı. Ancak Mart 2022'de Ukrayna'da Rusya tarafından savaşın başlatılması ve Rus iş adamlarına yaptırım uygulanmasının ardından milyarder Rybolovlev, "film endüstrisinden uzaklaşmaya" karar vererek, Batı'daki ticari faaliyetlerini kısıtladı.